В США предположили, как в Ливане удаленно взорвали рации «Хезболлы»

Израильские спецслужбы причастны к подрыву раций членов военных подразделений и учреждений «Хезболлы» в Ливане, сообщает американский портал Axios. Они заминировали устройства, а затем доставили людям для экстренной связи ополчения, которая должна была использоваться во время войны с Израилем.

Целью Израиля во второй волне атак было усиление паранойи и страха в рядах «Хезболлы» в попытке заставить руководство ополчения изменить свою политику в отношении конфликта с Израилем, — сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Взрывы продолжились 18 сентября: следом за пейджерами и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, рации и сотовые телефоны. Вероятно, что решение провести вторую атаку было обусловлено тем, что расследование взрывов пейджеров могло выявить нарушение безопасности раций, отмечает Axios.

Тем временем глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что, если подтвердится связь израильской разведки МОССАД с серией взрывов пейджеров в Ливане, США станут соучастниками преступления. Так он оценил слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о непричастности Вашингтона к этому теракту.