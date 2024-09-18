В Польше оценили ущерб от наводнений

Водной, железно- и автодорожной инфраструктуре районов, пострадавших от крупнейшего за последние десятилетия наводнения на юго-западе Польше, нанесен ущерб на миллиарды злотых (1 млрд злотых равен $260 млн). Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры республики Дариуш Климчак.

"Наибольший ущерб [нанесен] водной инфраструктуре - различного вида водосборникам, дамбам, гидротехническим сооружениям любого рода. <...> Если говорить о потерях [компании, управляющей водной инфраструктурой Польши] Wody Polskie, то их мы будем считать в миллиардах [злотых]", - заявил министр на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Оценка ущерба, нанесенного наводнениями, находится еще на очень ранней стадии, отметил Климчак. По предварительным данным, автодорогам охваченных стихией районов нанесен ущерб в 155 млн злотых ($40 млн), железнодорожной инфраструктуре - более 200 млн злотых (около $60 млн).

Масштабные наводнения произошли в Силезском, Нижнесилезском и Опольском воеводствах на юге и юго-западе Польши из-за выхода из русла реки Ныса (левый приток Одера) после проливных дождей. Наводнения называют сильнейшими с 1997 года. По данным полиции, семь человек погибли. Под воду ушел центр города Клодзко и часть города Еленя-Гура недалеко от границы с Чехией. Помощь спасателям и пожарным оказывает армия - в пострадавших от наводнений районах задействованы 14 тыс. военных. Более 4 тыс. людей эвакуированы из населенных пунктов в зоне затопления, 600 школ в 4 воеводствах закрыты.

Правительство республики ввело 16 сентября на 30 дней режим стихийного бедствия в 24 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств.