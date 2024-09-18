Гутерреш: превращение гражданских предметов в оружие недопустимо

Генсек ООН Антониу Гутерреш прокомментировал произошедшие в Ливане взрывы пейджеров. Свое мнение он озвучил на пресс-конференции в преддверии недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. RT на русском

«Полагаю, что контроль над гражданскими предметами, непревращение их в оружие должно стать правилом, которое государства должны реализовать», — заявил Гутерриш. ТАСС

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее 4 тысяч человек, 12 спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка и сына одного из лидеров «Хезболлы». Газета.Ru