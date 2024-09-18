Кнайсль сделала заявление об опасности третьей мировой войны

Многие не понимают опасности третьей мировой войны. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, передает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

«Мы находимся в очень нестабильной ситуации, и я не хочу делать никаких прогнозов, но я думаю, что для этого нужно больше рациональности и меньше эмоций. Я только что вернулась с конференции ООН в Стамбуле и, к сожалению, пришла к выводу, что ни одна из существующих международных организаций не в состоянии помочь найти выход», — сказала она. RT на русском

Все народы мира, прошедшие войну, не желают опять мучиться из-за нее. Однако сегодня существуют люди, сидящие в уютных офисах и говорящие о том, чего они не понимают, подчеркнула Кнайсль. А агрессивные призывы, которые сейчас звучат в Вене и Берлине, делают политики, которые, видимо, не в курсе, что такое война на самом деле, подытожила бывшая глава МИД Австрии. News.ru