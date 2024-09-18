Многие не понимают опасности третьей мировой войны. Об этом Австрии Карин Кнайсль, передает Telegram-канал Shot.

По словам экс-дипломата, политики сидящие в теплых кабинетах, просто не осознают, что такое война.

«Я жила в стране, которая участвовала в войне... Я покинула Ливан всего год назад. И каждый, кто знает что такое война, не любит войну», - подчеркнула она.

Кнайсль призвала проявлять в политических вопросах больше рациональностии и меньше эмоций.

«Я надеюсь, что рациональность будет преобладать», — сказала экс-министр.

Ранее экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) странами Запада наносить удары вглубь России приведут к третьей мировой войне. Он добавил, что администрация президента США Джо Байдена хочет пойти на данный шаг, так как боится поражения Киева до проведения президентских выборов 5 ноября.