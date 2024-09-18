Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран. Слова иранского лидера приводит агентство IRNA. Газета.Ru

"Этот инцидент еще раз доказал, что, несмотря на заявления западных стран и американцев о стремлении к прекращению огня [в секторе Газа], в действительности они полностью поддерживают преступления и неизбирательные убийства сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС)", - приводит слова Пезешкиана пресс-служба иранского правительства. ТАСС

В министерстве информации Ливана этот инцидент назвали «израильской агрессией». News.ru