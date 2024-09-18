Президент Ирана назвал позором Запада взрывы пейджеров в Ливане

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал недавние взрывы пейджеров в Ливане позором для западных стран. Слова иранского лидера приводит агентство IRNA.

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«Подобный инцидент – позор для западных стран, особенно для США, которые не остановятся ни перед чем для достижения своих бесчеловечных целей», — заявил президент Ирана.

Иранский лидер подчеркнул, что подобные инциденты свидетельствуют о том, что Вашингтон поддерживает Тель-Авив «во всех его преступлениях».

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались личные пейджеры. В результате пострадали не менее четырех тысяч человек, 12 пострадавших спасти не удалось, включая 8-летнего ребенка, а также сына одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана этот инцидент назвали «израильской агрессией». «Хезболла» в свою очередь сообщила, что было организовано детальное расследование обстоятельств случившегося.