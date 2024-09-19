Бежавшего с Украины депутата из партии Зеленского объявили в розыск

Бежавшего с Украины депутата от партии президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» Андрея Одарченко объявили в международный розыск. Об этом сообщает издание «Общественное».

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Уточняется, что решением Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) было удовлетворено ходатайство обвинения об объявлении нардепа в розыск. Одарченко подозревают в попытке дать взятку экс-главе Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафе Найему.

Как утверждает следствие, депутат передал 50 тысяч долларов. Найем получил взятку за содействие в выделении средств на ремонт университета, подконтрольного Одарченко.

18 сентября стало известно о побеге украинского депутата из страны. Отмечалось, он не был на заседаниях Верховной Рады два дня подряд. Как предполагали правоохранители, Одарченко покинул территорию Украины через Закарпатскую область.