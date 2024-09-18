Такер Карлсон прокомментировал освещение в СМИ покушения на Трампа

Американский журналист Такер Карлсон высказался об освещении в СМИ второй попытки покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. В новом выпуске своего шоу, которое опубликовано на YouTube, он отметил, что пресса пытается выставить нападавшего сторонником экс-президента.

15 сентября спецслужбы предотвратили вторую попытку покушения на Трампа, когда политик играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич. Агенты Секретной службы США открыли огонь по человеку, который целился из винтовки через забор гольф-клуба. Мужчине удалось сбежать, но позже его задержали.

«Итак, первое, что вы узнали, это то, что в него [Трампа] стрелял его сторонник, что вполне логично, парень так сильно любил его, что принес винтовку на поле для гольфа и попытался убить. Я имею в виду, что примерно так это и работает», — сказал Карлсон.

Журналист иронично добавил, что это похоже на то, как если бы президент России Владимир Путин дал приказ взорвать российский газопровод.

Напомним, что подозреваемым в подготовке покушения оказался 58-летний Райан Уэсли Раут, проукраинский активист и вербовщик иностранцев для украинской армии. До задержания мужчина заявлял о своей готовности «сражаться и умереть» за Киев.