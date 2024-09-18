Пока вы не уснули: перестрелка в Wildberries и обращение депутатов ЕП к Байдену

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Стало известно о погибшем в результате стрельбы у офиса Wildberries

В результате стрельбы у офиса Wildberries один человек погиб и двое ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Несколько человек удалось задержать. Как отмечается, среди пострадавших есть полицейские. Следственный комитет в настоящее время выясняет обстоятельства произошедшего. Сотрудники работают внутри здания, ведется осмотр места происшествия.

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Депутаты Европарламента обратились с призывом к Байдену

Депутаты Европейского парламента призвали президента США Джо Байдена и других союзников Вашингтона снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, которое было передано европейскими парламентариями американскому лидеру.

«Мы снова и снова убеждаемся, что только твердые и решительные действия могут отбросить российские силы и приблизить завершение этого конфликта. В моменты кризиса Соединенные Штаты всегда поддерживали Европу, и мы просим о такой же солидарности сейчас», — сказано в письме.

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Пашинян высказался о будущем отношений Армении и РФ

Армения не планирует разрывать имеющиеся экономические связи с РФ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«У Армении нет задачи снижения объемов товарооборота или разрыва экономических связей с Россией и ЕАЭС», - заявил он.

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Названо число пострадавших при атаке Украины на Тверскую область

В результате атаки беспилотников на Торопец Тверской области пострадали 17 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, среди пострадавших было трое детей. Во многих домах выбило окна, на городом виден дым. Из населенного пункта были эвакуированы порядка трех тысяч человек. Въезд в Торопец перекрыт.

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Силовики задержали генерала Путилова

Следователи задержали начальника автобронетанковой службы ЦВО генерал-майора Дениса Путилова за взятку в размере 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, Путилов получил 10 миллионов рублей от представителя ИП за получение преференций при исполнении гособоронзаказа.

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Кулеба после отставки хотел стать послом Украины в Лондоне

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после отставки хотел стать послом в Великобритании. Об этом сообщило украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники.

Согласно их информации, экс-глава МИД уже фактически не работал в кабмине последние два месяца. По их сведениям, назначение послом в Лондоне экс-главкома ВСУ Валерия Залужного Кулеба воспринял как "недружественный по отношению к нему шаг". При этом источники издания утверждают, что экс-глава МИД отказался от должности посла Украины в Брюсселе, где также работает представительство страны при ЕС и НАТО.

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Мать троих детей Дурова заявила о праве на долю в Telegram

Называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила о том, что мессенджер является совместно нажитым с предпринимателем имуществом. Ее слова приводит RT.

Ранее петербурженка Ирина Болгар подала против предпринимателя уголовный иск. По ее словам, Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 000 евро в месяц. По ее словам, Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Дурова родительских прав.

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У пассажиров самолета во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа

У пассажиров самолета Delta Airlines во время полета лопнули барабанные перепонки и пошла кровь из носа из-за резкого снижения высоты. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, борт выполнял рейс из Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в Портленд, штат Орегон. Проблема возникла на высоте три тысячи метров — самолет начал резко падать, что привело к разгерметизации салона. Находившиеся на борту пассажиры стали хвататься за уши, почувствовав острую боль. У некоторых пошла кровь из носа.

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Автомобилистов ждут новые ограничения в ПДД

Российских автомобилистов ожидают изменения в правилах дорожного движения. Им могут запретить пользоваться различными устройствами за рулем. Соответствующие нововведения в ПДД предлагает внести Минтранс.

Для водителей будет введен запрет на использование различных устройств и гаджетов, не предусмотренных конструкцией транспортного средства. Под ограничения попадут устройства, которые требуют использование рук и отвлекают внимание от управления автомобилем. Запрет коснется всех устройств, кроме навигатора.

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Бывшая российская фигуристка сфотографировалась с флагом США

© Соцсети

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозова выложила фотографию с флагом США. Она опубликовала снимок на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Спасибо Lombardia Trophy. Здесь у меня осталось много прекрасных воспоминаний. Вперед и ввысь», — подписала фотографию фигуристка.

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Индия готова покупать нефть у России по сниженным ценам

Индия готова покупать по сниженным ценам нефть у российских компаний, не находящихся под западными санкциями. Об этом в интервью Reuters сообщил министр нефти и природного газа южноазиатской республики Хардип Сингх Пури.

По его словам, западные санкции против России привели к ограничению цен на российскую нефть, а Индия готова покупать нефть и природный газ по самым низким возможным ценам у "кого угодно".

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