Депутаты европарламента обратились с призывом к Байдену

Депутаты Европейского парламента призвали президента США Джо Байдена и других союзников Вашингтона снять ограничения на использование Украиной переданного оружия для ударов по территории России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо, которое было передано европейскими парламентариями американскому лидеру.

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«Мы снова и снова убеждаемся, что только твердые и решительные действия могут отбросить российские силы и приблизить завершение этого конфликта. В моменты кризиса Соединенные Штаты всегда поддерживали Европу, и мы просим о такой же солидарности сейчас», — сказано в письме.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил мнение, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России не станет эскалацией конфликта.