В США ответили на вопрос о причастности к взрывам пейджеров в Ливане

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не причастны к детонации пейджеров в Ливане. Как сообщает РИА Новости, он напомнил о необходимости избегать дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

17 сентября в разных районах Ливана взорвались пейджеры. По сообщениям СМИ, ими пользовались члены движения «Хезболла» в качестве закрытой системы связи. Ливанские власти и движение возложили ответственность за произошедшее на Израиль. В Минздраве Ливана заявляли, что пострадали 4 тысячи человек, 11 погибли.

«Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них, мы все еще собираем информацию», — сказал Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.

По мнению госсекретаря, сторонам следует избегать любых шагов, которые могут обострить ситуацию в регионе.

Ранее СМИ сообщили, что операцию провела израильская разведка. Взрыв пейджеров должен был стать первым шагом полномасштабной войны, однако спецслужбы якобы побоялись, что их рассекретят, и решили задействовать взрывные устройства раньше.