Украина держится только за счет помощи со стороны НАТО, фактически она уже проиграла в противостоянии с Россией. Уверенность в этом выразил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Абольфазль Зохреванд. Газета.Ru

«Евротройка» (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) стремится отвлечь общественное мнение в своих странах, а также оправдать неудачи на поле боя в войне на Украине, заявляя, что Иран продавал ракеты России. Она пытается склонить баланс сил в международных отношениях в свою пользу. В реальности проблема глубже: Украина фактически проиграла в нынешней войне, и если бы не гибридная и логистическая война НАТО в Донбассе, неясно, что стало бы с Украиной», - заявил депутат агентству Tasnim. ТАСС

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отметил, что заявления стран Запада о якобы поставках Ираном баллистических ракет России являются клеветой и беспочвенной инсинуацией. Lenta.ru