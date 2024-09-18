Названа причина взрыва Израилем пейджеров «Хезболлы» в Ливане

Израильские спецслужбы взорвали тысячи пейджеров в Ливане из-за опасений, что их диверсия была раскрыта. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на СМИ.

Предположительно, взрывчатку в тысячи пейджеров заложили во время производства. После этого устройства попали в Ливан, где распространились среди членов местного движения «Хезболла». Предполагалось, что взрыв средств связи станет первым ударом в «тотальной войне» против них.

Однако Моссад решил изменить свой план, после того как один из членов «Хезболлы» заподозрил в устройствах неладное и решил предупредить начальство. Кроме того, за несколько дней о взломе узнал другой участник движения, однако его убили.

Вместе с тем власти Израиля рассматривали возможность немедленного начала боевых действий, чтобы не потерять эффект от «пейджерной атаки». Другим вариантом было оставить все как есть, даже если бы операция в результате провалилась.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров участников ливанского движения «Хезболла». По сообщениям СМИ, за произошедшим могут стоять израильские спецслужбы. Пострадали до 4 тысяч человек, еще 11 погибли. Израиль официально отрицает свою причастность к произошедшему