Мать троих детей Дурова заявила о праве на долю в Telegram

Называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила о том, что мессенджер является совместно нажитым с предпринимателем имуществом. Ее слова приводит RT.

Ранее петербурженка Ирина Болгар подала против предпринимателя уголовный иск. По ее словам, Дуров якобы применил физическое насилие к одному из их детей, а также не выплачивал алименты в размере 150 000 евро в месяц. По ее словам, Трибунал по защите детей и взрослых в Швейцарии принял решение о лишении Дурова родительских прав.

Болгар подчеркнула, что они были в отношениях с Дуровым десять лет, хоть и не были официально женаты. Однако в некоторых странах в вопросах имущества незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки, утверждает она.

«В некоторых странах существует возможность признания де-факто брака официальным. В других — можно претендовать на долю совместно приобретенного имущества по гражданскому праву», - пояснила Ирина Болгар.

Сам основатель Telegram никак не комментировал ситуацию и не подтверждал наличие у него официально признанных детей. Однако в одном из интервью Дуров заявил, что является донором спермы и теперь у него более ста биологических детей в 12 странах. Он отметил, что собирается открыть свой ДНК-код, чтобы родившиеся от него дети смогли найти друг друга.

Напомним, что основателя Telegram задержали во Франции 24 августа. Ему инкриминируют шесть правонарушений, в том числе администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой. В итоге Дуров был опущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на юридические запросы Парижа.