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Румыния призвала ответить России за якобы нарушение воздушного пространства

Министерство обороны Румынии призвало ответить России за якобы нарушение воздушного пространства республики. Об этом сообщает Reuters.

Румыния призвала ответить России за якобы нарушение воздушного пространства
© РИА Новости

«НАТО должна реагировать на инциденты, в которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, входят в воздушное пространство альянса», — сказал министр обороны страны Анджел Тылвар.

Ранее оборонное ведомство Румынии заявило, что неподалеку от границы с Украиной были обнаружены обломки якобы российского дрона. В румынском Минобороны уточнили, что зоны, в которых проводятся поисковые мероприятия, расположены за пределами населенных пунктов, поэтому элементы инфраструктуры не были повреждены.

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