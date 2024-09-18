Румыния призвала ответить России за якобы нарушение воздушного пространства

Министерство обороны Румынии призвало ответить России за якобы нарушение воздушного пространства республики. Об этом сообщает Reuters.

«НАТО должна реагировать на инциденты, в которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, входят в воздушное пространство альянса», — сказал министр обороны страны Анджел Тылвар.

Ранее оборонное ведомство Румынии заявило, что неподалеку от границы с Украиной были обнаружены обломки якобы российского дрона. В румынском Минобороны уточнили, что зоны, в которых проводятся поисковые мероприятия, расположены за пределами населенных пунктов, поэтому элементы инфраструктуры не были повреждены.