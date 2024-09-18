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На Украине объяснили отступление ВСУ под Красноармейском

Российские силы продолжают продвижение в районе Красноармейска (на Украине город называют Покровском). Как сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания, основной причиной отступления ВСУ стало ресурсное преимущество российской армии. ВС РФ превосходят ВСУ как в боеприпасах, так и в человеческих ресурсах.

Украинские военные рассказали журналистам, что некоторые виды вооружений и снаряды не поступают им уже месяц. Кроме того, пехота одной из бригад ВСУ под Красноармейском укомплектована менее чем на 40 процентов. Украинские СМИ рассказали, что неудачные укрепления, ранее подготовленные ВСУ, также сыграли на руку российским силам.

Макрона решили «познакомить с демократией»

Бюро Национального собрания Франции одобрило первый этап процедуры импичмента президента Эммануэля Макрона. С инициативой выступила левая партия «Непокоренная Франция». Хотя у этой процедуры почти нет шансов на успех – она должна быть одобрена двумя третями парламента – это первый раз, когда такое предложение прошло фильтр Бюро Национального собрания, пишет Le Figaro.

Дело в том, что депутаты левого альянса «Новый народный фронт» имеют большинство в Бюро. Председатель фракции «Непокоренная Франция»Матильда Пано заявила, что «макронистам придется заново знакомиться с демократией». Запуск процедуры импичмента стал реакцией на отказ Макрона назначить на пост премьера представителя левых сил. В ближайшее время процедуру импичмента рассмотрит Комитет по законодательству Национального собрания.

«Покрытые шинами российские самолеты обманули ВСУ»

Американские военные чиновники заявили, что покрытие российских самолетов шинами сбивает с толку оружие, ищущее воздушные цели. Как рассказал BI, ранее было замечено несколько покрытых шинами российских военных самолетов, включая истребители и бомбардировщики. Цель такой маскировки была неизвестна, что оставило простор для различных теорий и предположений.

Главный технический директор Центрального командования США Шайлер Мур заявила, что необычная тактика может использоваться для того, чтобы запутать системы вооружения. Из-за шин эти системы перестают идентифицировать объект как самолет. Дело в том, что некоторые виды вооружений полагаются на предустановленные данные и сопоставление изображений для поиска целей.

Myśl Polska: Польша потратила деньги на Украину вместо дамб

В Польше необходимо построить тысячи водохранилищ, которые будут не только защищать страну от наводнений, но и сохранять воду во время засухи, пишет Myśl Polska. Издание заявило, что власти Польши, пообещавшие создать самую сильную сухопутную армию в Европе, вместе с экологами «ведут страну к разрушению».

Уже более двух лет Варшава тратит сотни миллионов злотых на поддержание украинского кризиса. В итоге карманы поляков оказались пусты, но оружейные компании процветают, подчеркнула Myśl Polska. У страны нет денег на водохранилища, нет денег на насыпи, но зато нашлись средства на боевые действия, отметило издание. Автор статьи усомнился, что тысячи украинских беженцев, которым помогла Польша, массово отправятся помогать полякам с последствиями недавнего наводнения.

«Запад финансирует солдат Путина»

Страны, которые официально выступают против Москвы, тратят всё больше денег на дешевое топливо, производимое из российской нефти. Об этом рассказало Politico. По оценке издания, в первой половине 2024 года ЕС, США и Британия закупили топливо, базой для которого стала нефть из РФ, примерно на два миллиарда долларов.

Хотя почти весь ЕС и другие западные страны отказались от российской нефти, они по-прежнему могут покупать топливо российского происхождения, если оно сначала перерабатывается в другой стране. Турция увеличила свои закупки нефти у России на 34 процента в 2023 году и на колоссальные 70 процентов в 2024-м. Когда ЕС импортирует бензин из Турции, он будет платить на десять процентов меньше, чем за топливо из Саудовской Аравии. По оценке Politico, налоговые поступления, собранные Москвой с проданного Западу топлива, позволили бы нанимать дополнительно 6200 солдат в месяц.