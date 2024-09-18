В Турции отреагировали на подрыв пейджеров в Ливане

Правительство Израиля операцией по подрыву пейджеров пытается расширить войну в Газе на новые территории. Такое мнение высказал официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (Ak Parti) Омер Челик, пишет РИА Новости.

17 сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров участников ливанского движения «Хезболла». Как заявлял глава Минздрава страны Фирас Абьяд, пострадали до 4 тысяч человек, еще 11 погибли, в том числе восьмилетняя девочка. Правительство Ливана возложило ответственность за произошедшее на Израиль.

По мнению официального представителя правящей Партии справедливости и развития Турции, такими действиями власти Израиля добиваются «расширения войны, чтобы уйти от международного права и снять давление на них».

«[Правительство Биньямина Нетаньяху] хочет, чтобы война распространилась на широкую территорию от Ирана до Ливана. Это не имеет ничего общего с защитой Израиля, но связано с политическими расчетами», - пояснил Челик.

7 октября 2023 года несколько районов Израиля подверглись массированной атаке боевого крыла палестинского движения ХАМАС, во время которого боевики осуществляли захват заложников среди мирного населения. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа, которая сопровождается масштабными разрушениями и гибелью мирных жителей. После вторжения Израиля в Газу заметно обострилась и обстановка на ливано-израильской границе.