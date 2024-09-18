В Эстонии рассказали о поставленной НАТО перед республикой задаче

Североатлантический альянс поставил перед Эстонией новую задачу на случай конфликта с Россией. Об этом заявил начальник Генштаба Сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус, пишет ТАСС.

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По словам Каруса, если до начала боевых действий на Украине от армии Эстонии ожидалось, что она сможет продержаться около 10 дней до переброски основных сил НАТО, то сейчас есть новые вводные от альянса, которые стали «фундаментальным изменением» военной доктрины страны.

«Сегодня наши ударные средства большой дальности полностью учитываются в планах НАТО, и НАТО говорит нам, что мы должны позаботиться об определенных целях [на территории России], и именно тогда они смогут прибыть [в Эстонию] и предпринять следующие шаги», - пояснил он в интервью эстонскому гостелерадио ERR.

Карус также подчеркнул, что теперь Таллин может «однозначно рассчитывать» на то, что подразделения союзников, дислоцированные на территории страны, сразу же вступят в войну в случае конфликта с Россией.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Ранее Эстония объявила о введении полного, а не выборочного, таможенного контроля людей и грузов, пересекающих границу в сторону России. А эстонский президент Алар Карис заявлял о необходимости «остановить российскую военную машину» и сделать все возможное, «чтобы поставить Россию на колени». По его мнению, только после этого смогут начаться серьезные переговоры по урегулированию украинского кризиса. При этом парламент страны принял закон, который позволяет передавать замороженные российские активы Украине в качестве «предоплаты ущерба».