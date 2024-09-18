Выступления Гитлера и Муссолини нашли на «Яндекс Музыке»

Прокуратурой Гомельского района Белоруссии были выявлены на стриминговом сервисе «Яндекс Музыка» записи выступлений фашистских лидеров и экстремистские музыкальные композиции. Они были удалены, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

В надзорном ведомстве указали на то, что на сайте и в приложении «Яндекс Музыка» в публичном доступе хранились записи выступлений «лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и Национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, в том числе с использованием изображения указанных лиц».

Также на музыкальном сервисе разместили для прослушивания и распространения музыкальные композиции группы Tor Band. Ранее суд Центрального района Гомеля признал их экстремистскими материалами. Удаление всех указанных записей потребовалось в целях недопущения реабилитации нацизма и противодействия экстремизму, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новый альбом группы «Каста» «Новинки зарубежного рэпа» заблокировали на «Яндекс Музыке». Решение принято по требованию Роскомнадзора. В ведомстве выявили в новом альбоме информацию, «направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки» в России.