Премьер Грузии пригрозил США пересмотром отношений

Премьер Грузии Кобахидзе пригрозил США пересмотром отношений при новых санкциях
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что Тбилиси собирается пересмотреть свои отношения с Вашингтоном, если Соединенные Штаты введут очередные санкции. Об этом пишет портал Newsgeorgia.ge.
После встречи с послом США Робин Данниган Кобахидзе заявил, что Тбилиси «существенно пересмотрит» позиции в отношениях с Вашингтоном в случае новых решений о санкциях.
«Приняв такое решение [о санкциях в адрес 64 граждан от 16 сентября], американская сторона приблизилась к критической точке. В случае принятия еще одного подобного решения это может повлечь существенный пересмотр позиции Грузии в грузино-американских отношениях», — заявил Кобахидзе.
Премьер подчеркнул, что эти рестрикции направлены «на увеличение шансов оппозиции перед выборами». Кобахидзе также предупредил, что они контрпродуктивны и не напугают власть.
16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.
В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.