Соратник Трампа призвал демократов «сбавить цензуру»

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс раскритиковал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон за призыв привлекать американцев к ответственности из-за постов в соцсетях и посоветовал демократам «сбавить цензуру». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее бывшая первая леди и экс-кандидат в президенты США Хилари Клинтон в интервью MSNBC заявила, что американская пресса недостаточно освещает кампанию по дезинформации на выборах и упомянула российский телеканал RT. Политик также высказала мнение, что необходимо привлекать американцев к уголовной ответственности за посты в соцсетях. По ее словам, грозящее за распространение дезинформации наказание может стать сдерживающим фактором.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей-Ди Вэнс обратил внимание на то, что представитель Демократической партии призывает «сажать людей в тюрьму и заставлять их молчать, если они говорят что-то, с чем не согласна Хиллари Клинтон».

«Так что, демократы, я призываю каждого лидера в этой стране не просто сбавить риторику, но и сбавить цензуру. Давайте дискутировать друг с другом», - заявил он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Основным соперником Харрис является кандидат от Республиканской партии, бывший глава государства Дональд Трамп.