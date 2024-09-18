Белый Дом назвал Трампа угрозой демократии

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вновь назвала кандидата в президенты США Дональда Трампа угрозой демократии, несмотря на призывы прекратить враждебную риторику демократов в отношении политика.

"[Действующий] президент США Джо Байден всегда трезво оценивал угрозу, которую бывший президент [Трамп] представляет для нашей демократии", - заявила Жан-Пьер на регулярном пресс-брифинге.

Так она ответила на вопрос журналиста о том, не собираются ли Байден и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис смягчить риторику после второго покушения на Трампа и перестать называть его "угрозой для демократии". По словам пресс-секретаря, власти США "должны быть честными" с американцами, когда речь идет "о подобных угрозах".

Ранее несколько политиков и общественных деятелей в США призвал смягчить риторику в адрес Трампа после второго покушения на экс-президента. Так, предприниматель Илон Маск подчеркнул, что СМИ и ведущие демократы должны "прекратить подстрекать к ненависти и насилию" в отношении экс-главы Белого дома. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) указала, что демократы и их партнеры в основных американских медиа сделали Трампа мишенью и многие открыто призывают к его убийству.

16 сентября Трамп заявил, что Байден и Харрис несут ответственность за то, что на него совершено второе покушение. По его оценкам, подозреваемый поверил враждебной риторике Байдена и Харрис и действовал в соответствии с ней.