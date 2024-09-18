В Иране опровергли данные о потере глаза послом в Ливане

Посольство Ирана в Бейруте опровергло публикацию газеты The New York Times о потере зрения послом исламской республики в Ливане Моджтабой Амани в результате детонации устройства связи. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее NYT со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявила, что посол потерял один глаз и серьезно повредил другой. Собеседники утверждали, что полученные травмы оказались «более серьезными, чем первоначально» говорили иранские представители.

«Информируем соотечественников и представителей средств массовой информации, что процесс лечения посла Амани проходит хорошо. Опубликованные слухи о физическом состоянии и зрении господина Амани — ложь» — заявили в посольстве.

Напомним, что 17 сентября в Ливане произошел массовый подрыв пейджеров участников ливанского движения «Хезболла». Как заявлял глава Минздрава страны Фирас Абьяд, пострадали до 4 тысяч человек, еще 11 погибли.