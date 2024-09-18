Боррель призвал Грузию отменить закон о запрете пропаганды ЛГБТ*

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал власти Грузии отменить закон, касающийся запрета на пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено) и смены пола, который, по его утверждению, "еще больше сбивает страну с пути в ЕС". Такую позицию он изложил на своей странице в социальной сети X.

"Парламент Грузии принял законы о "семейных ценностях и защите несовершеннолетних", которые подорвут основные права людей и усилят дискриминацию и стигматизацию. Я призываю Грузию отменить этот закон, еще больше сбивающий страну с пути в ЕС", - написал Боррель.