В Армении предотвратили попытку госпереворота

Следственный комитет (СК) Армении заявил, что сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) предотвратили попытку узурпации власти путем военного переворота, который готовили несколько граждан Армении и выходцы из Нагорного Карабаха. ТАСС

При обыске дома арестованных было найдено холодное и огнестрельное оружие, а также патроны. Сообщается, что некоторые члены группировки прошли платную подготовку на базе в Ростове-на-Дону, четверо оставшихся участников группы объявлены в розыск. Lenta.ru

«Было установлено, что цель учений — вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть», — отмечается в публикации. RT на русском