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СК Армении заявил о предотвращении попытки военного переворота

Следственный комитет (СК) Армении заявил, что сотрудники Службы нацбезопасности (СНБ) предотвратили попытку узурпации власти путем военного переворота, который готовили несколько граждан Армении и выходцы из Нагорного Карабаха. ТАСС

При обыске дома арестованных было найдено холодное и огнестрельное оружие, а также патроны. Сообщается, что некоторые члены группировки прошли платную подготовку на базе в Ростове-на-Дону, четверо оставшихся участников группы объявлены в розыск. Lenta.ru

«Было установлено, что цель учений — вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть», — отмечается в публикации. RT на русском

В Армении предотвратили попытку госпереворота
© РИА Новости
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