Стало известно о «начинке» взорвавшихся в Ливане пейджеров

Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены 20 граммами взрывчатки, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в службах безопасности страны. Ливанские спецслужбы устанавливают, как была активирована взрывчатка.

Взорвавшиеся устройства ввезли в страну пять месяцев назад, уточнил собеседник телеканала. По данным Wall Street Journal и Reuters они были из новой партии.

О массовой детонации пейджеров стало известно во вторник, 17 сентября. Тысячи человек пострадали в южном пригороде Бейрута и других районах страны, 11 человек погибли. Детонация устройств, по некоторым данным, произошла из-за «высокотехнологичного воздействия».

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден обратил внимание, что массовый подрыв в Ливане мог произойти из-за детонации встроенных в них взрывных устройств, а не хакерской атаки. Об этом могут свидетельствовать серьезные ранения, полученные пострадавшими.

Яков Кедми оценил операцию Израиля по подрыву пейджеров

Генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов до этого говорил, что Израиль мог подобраться к гаджетам при помощи своей агентуры. Он не исключил, что детонацию осуществили дистанционно.