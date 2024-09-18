Пашинян: Армения близка к «точке невозврата» в отношениях с ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона близка к «точке невозврата» в отношениях с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). ТАСС

Он также отметил, что Армения заморозила участие в ОДКБ, потому что эта якобы структура создала угрозы для суверенитета республики. RT на русском

В конце августа Пашинян заявлял, что Армения на данный момент заморозила свое участие во всех органах Организации коллективной безопасности и пока не собирается принимать другие решения. По словам политика, армянские власти считают это решение достаточным на данном этапе. Газета.Ru