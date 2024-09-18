Яков Кедми оценил операцию Израиля по подрыву пейджеров

Операция по подрыву пейджеров в Ливане не является чем-то уникальным, подобные методы использовались спецслужбами Израиля еще двадцать лет назад. Об этом рассказал «Звезде» политолог и бывший руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

В Ливане 17 сентября произошла масштабная диверсия — по всей стране взорвались пейджеры. Пострадали более 4 тыс. человек, погибли не менее 11 человек. В службе безопасности Ливана предположили, что израильским военным удалось взломать портативные связные устройства и вызвать их детонацию. Правительство Ливана официально возложило ответственность произошедшее на Израиль, назвав взрывы пейджеров «преступной агрессией».

Посол Ирана в Ливане лишился глаза при взрыве пейджера

По словам Якова Кедми, операция, проведенная в Ливане, не является чем-то уникальным, израильскими спецслужбами подобные методы уже использовались ранее.

«С технической точки зрения нет никакой проблемы положить взрывчатку в любое средство связи. В телефонах это было, мы ликвидировали несколько командиров ХАМАС в свое время, потому что у них раздался звонок, они взяли телефон, сказали: «Алло!», и телефон взорвался», - рассказал бывший руководитель службы «Натив».

Он отметил, что технически совершенно не сложно сделать подобное и с пейджером. Это было не сложно и двадцать лет назад, заметил Кедми.