Глава МО Израиля общался с Пентагоном перед подрывом пейджеров в Ливане

Министр обороны Израиля Йоав Галант позвонил главе Пентагона Ллойду Остину за несколько минут до начала взрывов пейджеров в Ливане. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам собеседника, Галант сообщил Остину, что Израиль планирует провести операцию в Ливане, однако не привел каких-либо подробностей. Сам звонок был попыткой избежать ситуации, при которой США бы оставались в полном неведении происходящего на Ближнем Востоке.

Axios также утверждает, что операцию по детонации пейджеров и других средств связи провели израильские спецслужбы. Бывший израильский чиновник рассказал, что израильская разведка использовала устройства-ловушки, которые им удалось «подбросить» для нанесения «внезапного первого удара в тотальной войне». Однако власти страны обеспокоились, что члены движения «Хезболла» обнаружат взрывчатку раньше, а потому решили воспользоваться ей сейчас.

Напомним, что массовая детонация пейджеров произошла в Ливане во вторник, 17 сентября. Как заявлял глава Минздрава страны Фирас Абьяд, пострадали до 4 тысяч человек, еще 11 погибли. 400 раненных находятся в критическом состоянии. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль и пообещала «справедливый ответ, откуда не ждали».