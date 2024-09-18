В Молдавии резко отреагировали на слова Захаровой о предстоящих выборах

В Молдавии резко отреагировали на слова Захаровой по предстоящим выборам
Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Павел Постикэ заявил, что Кремль не имеет права диктовать, сколько избирательных участков Кишинев должен открывать в России на предстоящих выборах и референдуме о вступлении в ЕС.
Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о страхе и неуверенности правящего режима перед оппозицией, пишет NewsMaker.
«Решение сократить число участков для голосования в России — это вопрос внутренней политики Молдовы, и Кремль не имеет права диктовать, где и сколько избирательных участков мы можем открыть», — заявил Постикэ.
До этого Центральная избирательная комиссия Молдавии уменьшила количество участков для своих граждан, проживающих в России, более чем втрое — с 17 до 5. Согласно опубликованному списку ЦИК, на предстоящих президентских выборах и референдуме по евроинтеграции, запланированных на 20 октября, будут работать пять участков: два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.
Ранее ЦИК Молдавии отклонил требование оппозиции о снятии с выборов Майи Санду.