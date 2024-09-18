Маск сделал прогноз о будущем США в случае проигрыша Трампа

США скатятся в тиранию в случае проигрыша на предстоящих президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети Х

миллиардер Илон Маск.

«Если Трамп не будет избран, Америка скатится в тиранию. Трамп должен выиграть», - написал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. 21 июля действующий глава государства Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и основным претендентом на высший пост от демократов стала вице-президент Камала Харрис. Соперником Харрис является бывший глава государства Дональд Трамп.

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Ранее Макс уже предупредил, что США лишатся настоящих выборов, если кандидат от республиканцев проиграет и не сможет стать следующим президентом страны.