В Израиле объяснили взрывы пейджеров в Ливане

Израиль изначально планировал взорвать пейджеры в Ливане в случае боев с «Хезболлой», однако из опасений быть рассекреченным руководство страны решило активировать устройства, пока была такая возможность. Об этом пишет израильский портал Walla со ссылкой на источники.

Бывший израильский чиновник рассказал, что подорвать пейджеры планировалось в качестве «неожиданного первого удара» против «Хезболлы» в случае начала полномасштабных боевых действий. После совещания израильская сторона решила действовать сейчас, так как были опасения, что «Хезболла» поймет, что с устройствами что-то не так.

«Израиль находился в такой ситуации, когда он либо использует захваченные пейджеры, либо потеряет эту возможность», — рассказали изданию три американских чиновника на условиях анонимности.

По их словам, за несколько минут до взрывов пейджеров израильский министр обороны Йоав Галлант позвонил своему американскому коллеге Ллойду Остину и сообщил, что Израиль собирается в ближайшее время провести операцию в Ливане. При этом он отказался сообщить подробности. Чиновники подчеркнули, что Израиль не информировал США заранее о деталях нападения, а телефонный звонок Галланта был попыткой избежать ситуации, в которой Израиль вообще не поставил бы США в известность.

МИД РФ прокомментировал массовую детонацию пейджеров в Ливане

17 сентября в нескольких регионах Ливана, включая южный пригород Бейрута, произошли массовые взрывы пейджеров. Телеканал Al Jadeed со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил, что в результате взрывов пейджеров пострадали четыре тысячи граждан.