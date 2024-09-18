Стало известно, как Израиль мог заминировать пейджеры в Ливане

Израильская разведка «Моссад» могла заложить взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла», еще при их производстве на Тайване, пишет Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности Ливана. Отмечается, что устройства были заказаны у базирующейся на Тайване компании Gold Apollo задолго до взрывов.

Сама партия была ввезена в Ливан еще весной. По мнению собеседников агентства, израильская разведка могла поместить в пейджеры плату, содержащую до трех граммов взрывчатого вещества.

Это очень трудно обнаружить любыми способами, даже с помощью любого устройства или сканнера, — считает источник.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден обратил внимание, что массовый подрыв в Ливане мог произойти из-за детонации встроенных в них взрывных устройств, а не хакерской атаки. Об этом могут свидетельствовать серьезные ранения, полученные пострадавшими.

Аналитик указал на предварительную подготовку взрывов пейджеров в Ливане

В свою очередь портал Axios выяснил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках серии встреч с руководителями служб безопасности страны лично санкционировал операцию по подрыву пейджеров членов «Хезболлы». По данным журналистов, Тель-Авив рассчитывал перевести противостояние с движением в новую фазу.

О массовой детонации пейджеров стало известно во вторник, 17 сентября. Тысячи человек пострадали в южном пригороде Бейрута и других районах страны, минимум девять погибли. Детонация устройств, по некоторым данным, произошла из-за «высокотехнологичного воздействия».