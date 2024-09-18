Тайвань проверяет компанию Gold Apollo из-за взрывов пейджеров в Ливане

Тайваньские полицейские утром начали проверку в отношении производителя пейджеров Gold Apollo из-за взрывов таких устройств в Ливане. Об этом сообщил информационный портал "Чжунши синьвэньван".

По его данным, полиция выясняет у компании детали по поводу производства пейджеров и путях реализации ее продукции.

Во вторник около 16:00 мск из Ливана начали поступать первые сообщения о взрывах пейджеров. Устройства связи сдетонировали практически одновременно в разных районах Ливана. Согласно первоначальной версии, взрывы были вызваны кибератакой.

SHOT: пейджеры в Ливане могли взорваться из-за массово разосланного сообщения

По информации агентства Reuters, пейджеры были завезены в Ливан для членов шиитского движения "Хезболлах" в течение последних нескольких месяцев. Источники агентства сообщили, что движение "Хезболлах" заказало 5 тыс. пейджеров у базирующейся на Тайване компании Gold Apollo. По их мнению, израильская разведка могла "поместить в устройства плату, содержащую взрывчатое вещество". Председатель правления Gold Apollo Сюй Цингуан заявил, что предприятие не производило устройства связи, которые взорвались в Ливане. По его словам, пейджеры были поставлены в Ливан компанией-дистрибьютером, которая легально использует логотип Gold Apollo.

Как заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд, в результате взрывов по меньшей мере 11 человек погибли, около 4 тыс. получили ранения.

Тайваньская компания Gold Apollo была основана в 1995 году. По данным ливанских СМИ, речь может идти о пейджерах модели AR-924.