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КНДР запустила несколько баллистических ракет малой дальности

КНДР произвела запуск сразу нескольких баллистических ракет малой дальности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Согласно информации агентства, запуск прошел в 6.50 утра по местному времени из района города Кэчхон в провинции Пхёнан-Намдо в северо-восточном направлении.

Ракеты пролетели примерно 400 км. Они упали в районе восточного побережья КНДР. При этом Япония выразила протест КНДР из-за запусков.

Избранный президент Мексики отказалась посетить Украину

Избранный глава Мексики Клаудия Шейнбаум решила не посещать Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский приглашал президента Мексики посетить Украину в интервью мексиканскому изданию Excelsior. Но Клаудия Шейнбаум заявила, что не будет в целом путешествовать много в другие страны.

«Наша ответственность находится здесь», - заявила она.

На вопрос о планах поехать на Украину, она отметила: "Я не думаю. Повторяю, мы основываемся на принципах внешней политики и конституции".

По ее словам, в основе внешней политики Мексики лежит поиск мирного разрешения конфликтов.

Антонов заявил, что возможный ядерный конфликт коснется не только РФ и Европы

Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на вопросы журналистов по поводу возможного ядерного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Антонова, военные США ошибаются, если думают, что ядерный конфликт мог бы коснуться только РФ и некоторых европейских стран.

"Они ошибочно считают, что эта катастрофа коснется только Европы и России. Крайне недальновидно. Америке не отсидеться за просторами океана. Глобальная ядерная катастрофа затронет всех", - рассказал он.

По словам посла России, в ядерной войне победителей не будет.

МВФ отложил на неопределенный срок консультации с Россией

Миссию Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой должны были состояться консультации с правительством России по ежегодному обзору российской экономики, отложили. Об этом сообщают «Известия».

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин рассказал, что от фонда пришло уведомление о том, что работа миссии будет отложена на неопределенный срок.

Причиной такого решения фонд назвал техническую неготовность миссии к проведению консультаций.

Между тем, некоторые европейские страны ранее говорили о неприемлемости возвращения к сотрудничеству МВФ и РФ.

В Тверской области организовали горячую линию в связи с эвакуацией

Для жителей Тверской области открыли горячую линию, где отвечают на вопросы, связанные с эвакуацией. Об этом сообщает ТАСС.

По поручении губернатора региона Игоря Рудени в ГУ МЧС была организована горячая линия. Операторы ответят на вопросы по поводу эвакуации жителей Торопецкого округа по телефону 8 (4822) 39-09-82.

Ранее в округе была приостановлена работа детских садов и школ из-за атаки БПЛА.