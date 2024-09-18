Одной из причин конфликта между бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским стало обсуждение военной операции в Курской области. По данным газеты Politico, спор произошел из-за наступления на российский регион.

«Зеленский настаивал на начале вторжения еще в начале года, однако Залужный высказывал несогласие, не понимая, какие стратегические цели преследуются при возможном успехе и удержании позиций в регионе», – пишет издание.

Как отмечается, не только Залужный выражал возражения против данного плана. Командир 80-й штурмовой бригады Эмиль Ишкулов также критиковал идею вторжения. Он аргументировал свое мнение тем, что на российской территории его подразделение может понести значительные потери, которые невозможно будет восполнить. Несмотря на это, Ишкулов был уволен летом этого года, несмотря на поддержку со стороны его подчинённых, отмечавших, что он был одним из самых опытных командиров, стремившихся сохранить личный состав и избегать нецелесообразных атак.

В США узнали отношение Залужного к вторжению в Курскую область

Ранее стало известно о произошедшем конфликте Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Причиной разногласий стало то, что польская сторона, по мнению главы киевского режима, не оказывает достаточной поддержки в вопросе вступления Украины в Европейский Союз.