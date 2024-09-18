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Штаб Трампа давно просил Секретную службу выделить больше людей для его охраны

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его команда давно просила выделить больше сотрудников Секретной службы для его охраны.

Штаб Трампа давно просил Секретную службу выделить больше людей для его охраны
© ТАСС
"Мы давно просили больше людей. К нам на митинги приходят 50-60 тыс. человек, в Нью-Джерси их было 107 тыс. Мы давно просили больше людей, это правда. И это слабое место", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что просил увеличить штат охраны в том числе накануне июльского митинга в округе Батлер (штат Пенсильвания), во время которого на него было совершено первое покушение.

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