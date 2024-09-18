Штаб Трампа давно просил Секретную службу выделить больше людей для его охраны

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его команда давно просила выделить больше сотрудников Секретной службы для его охраны.

"Мы давно просили больше людей. К нам на митинги приходят 50-60 тыс. человек, в Нью-Джерси их было 107 тыс. Мы давно просили больше людей, это правда. И это слабое место", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп добавил, что просил увеличить штат охраны в том числе накануне июльского митинга в округе Батлер (штат Пенсильвания), во время которого на него было совершено первое покушение.