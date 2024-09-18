Безнаказанная репрессивная политика президента Украины Владимира Зеленского привела к нормализации политического насилия в глазах сторонников Киева на Западе, в том числе подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, передает РИА Новости.

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По словам парламентария, власти стран Запада сами поощряют политические репрессии на Украине за счет полного невнимания к нарушениям прав человека. Таким образом, сторонники Киева ожидают такой же безнаказанности со стороны своих властей.

Трамп считает, что мир уже готовится к его победе на выборах

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.

Республиканцы в Конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена.