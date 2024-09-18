Япония выразила протест КНДР в связи с ракетными запусками

Власти Японии выразили протест КНДР в связи с осуществленными запусками, предположительно, баллистических ракет. Об этом заявил журналистам японский министр обороны Минору Кихара.

"Правительство Японии выразило решительный протест и осудило ракетные запуски Северной Кореи. Это неприемлемо. Это серьезная проблема, затрагивающая безопасность нашей страны", - сказал он.

По его словам, ракеты упали у восточного побережья КНДР за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии ранее сообщила о запусках двух ракет из КНДР с интервалом примерно в 30 минут.