Трамп считает, что США полезно сотрудничать с РФ и Китаем

Соединенным Штатам не следует отказываться от сотрудничества с Россией и Китаем, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

"Вести дела с Китаем - это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых <...>. Мы можем отлично вести дела, и все будут счастливы", - сказал он во вторник, выступая перед сторонниками в городе Флинт (штат Мичиган).

Трамп в очередной раз сказал, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

В интервью блогеру Фароку Сармаду в понедельник республиканец заявил, что не считает Россию и Китай врагами Соединенных Штатов. Республиканец пообещал ладить с этими странами в случае переизбрания президентом.