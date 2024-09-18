Трамп считает, что мир уже готовится к его победе на выборах

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что другие страны готовятся к тому, что на выборах в ноябре победит он, а не его соперница от демократов Камала Харрис.

"Не думаю, что [моя победа] шокирует мир. Думаю, что мир, Европа готовы к этому. Они даже хотят, чтобы это произошло, хотя и предпочли бы не иметь дело со мной в вопросах экономики. Но они хотят, чтобы это произошло, потому что мир на грани взрыва, а при мне он не взорвется", - сказал республиканец, выступая в городе Флинт (штат Мичиган).

Это первое выступление Трампа перед избирателями после попытки покушения на его жизнь 15 сентября.

Комментируя покушение, Трамп заявил, что быть президентом всегда несколько опасно, но заверил, что по-прежнему планирует занять высший государственный пост.