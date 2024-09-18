NYT: безопасность Трампа во время гольфа гарантировать невозможно

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу предупредил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, что для его безопасности во время игр в гольф на принадлежащих ему полях потребуется принять дополнительные меры. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, Роу проинформировал об этом Трампа во время их личной встречи в понедельник, когда кандидат на высший государственный пост США поинтересовался, безопасно для него продолжать занятия гольфом. Роу заявил, что Секретной службе сложнее выполнять свою работу, когда Трамп играет на принадлежащих ему больших полях, расположенных рядом с общественными дорогами. Наиболее удобной с точки зрения охраны Секретная служба считает поле для гольфа на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Скорректирует ли республиканец свой график игры в гольф, пока неизвестно. Как пишет издание, окружение Трампа негативно реагирует на возможные изменения в его распорядке. Недовольство соратников Трампа вызывает и то, что президент Джо Байден может спокойно посещать общественные пляжи. Как объясняет издание, безопасность Байдена и Трампа обеспечивается на разных уровнях, поскольку демократ является действующим главой США, а республиканец - бывшим.