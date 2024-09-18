Голосование по вотуму недоверия Трюдо могут объявить на следующей неделе

Оппозиционная Консервативная партия Канады может объявить голосование по вотуму недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо уже на следующей неделе. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV. По данным его источников, консерваторы могут вынести данный вопрос на голосование парламента не ранее 24 сентября.

Ранее лидер консерваторов Пьер Пуальевр заявил, что объявит голосование по вотуму недоверия Трюдо при первой возможности. Он также выразил надежду, что теперь все другие оппозиционные силы, в том числе Новая демократическая партия (НДП), которая ранее сотрудничала с правящей Либеральной партией Канады Трюдо, поддержит эту инициативу. Нижняя палата (Палата общин) парламента Канады начала заседания осенней сессии 16 сентября. В случае отрицательного для Трюдо исхода голосования в стране могут быть объявлены внеочередные выборы.

4 сентября лидер новых демократов Джагмит Сингх объявил, что "либералы подвели народ", поэтому они больше не заслуживают поддержки его партии. В конце августа Пуальевр призвал Сингха отказаться от поддержки либерального премьер-министра Трюдо. Глава консерваторов утверждал, что при правительстве нынешнего премьера, чьи инициативы поддерживает НДП, продолжается рост цен и стоимости жизни, а все обещания властей решить эти проблемы так и остаются обещаниями.

По итогам последних парламентских выборов 2021 года Либеральная партия Канады, возглавляемая Трюдо, не смогла получить большинства мест в национальном законодательном органе. Для реализации своей политики в марте 2022 года либералы заключили сделку с НДП, которая в обмен на поддержку ряда своих инициатив со стороны либералов обязалась поддерживать партию Трюдо на всех голосованиях, касающихся вотума доверия Либеральной партии Канады и предлагаемых ею важнейших законопроектах. Таким образом, Трюдо смог купировать многочисленные попытки консерваторов отстранить его от власти и продолжать продвигать свою повестку.

Следующие парламентские выборы в Канаде запланированы на октябрь 2025 года.