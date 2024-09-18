В Ливане заявили о тяжелом состоянии 400 пострадавших при взрывах пейджеров

Состояние 400 человек, пострадавших при детонации устройств связи в Ливане, оценивается медиками как тяжелое. Как сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Фираса Абьяда, всего травмы получили 4 тыс. человек, 11 погибли.

Ранее Минздрав информировал о 8 погибших и 2,8 тыс. пострадавших.

Устройства связи сдетонировали практически одновременно в разных районах Ливана. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, пригрозив "справедливым ответом".

Согласно первоначальной версии, взрывы были вызваны кибератакой. По информации агентства Reuters, пейджеры были завезены в Ливан для членов "Хезболлах" в течение последних нескольких месяцев. Власти Израиля произошедшее не комментировали.