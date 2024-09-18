Названа причина задержания боксера Усика в Польше

Украинского боксера Александра Усика задержали в Польше в краковском аэропорту за превышение скорости. Об этом сообщает Elitexpert.

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По информации источника, спортсмен опаздывал на рейс и существенно превышал разрешенную скорость. Отмечается, что в аэропорту его задержала польская полиция.

О задержании Усика в аэропорту стало известно ранее 17 сентября. Жена боксера Екатерина заявила, что с ним все хорошо.

На счету Усика 22 победы в 22 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.