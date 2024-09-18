МИД Сирии обвинил Израиль в стремлении к расширению военных действий в регионе

Подрывы устройств связи в Ливане свидетельствуют о стремлении Израиля к расширению масштабов военных действий на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил МИД Сирии.

"Сирия решительно осуждает эту террористическую агрессию и новое кровавое преступление, совершенное Израилем в отношении мирных граждан Ливана и отражающее стремление [израильских властей] к расширению [масштабов] войны [в регионе] и продолжению кровопролития", - отмечается в заявлении, содержание которого приводит государственное агентство SANA.