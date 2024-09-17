Украина намерена выразить протест Польше из-за задержания Усика

Министерство иностранных дел Украины намерено выразить протест Польше по поводу задержания украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова и обращения с ним. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Георгий Тихий.

"По поручению министра [иностранных дел] Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт для выяснения обстоятельств. Министр также поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением [к украинскому спортсмену]", - приводятся его слова в телеграм-канале агентства РБК-Украина.

В свою очередь депутат Верховной Рады Жан Беленюк в телеграм-канале информировал, что с Усиком все в порядке и его должны вскоре отпустить.

Жена боксера Усика прокомментировала его задержание в Польше

Ранее Беленюк сообщил о задержании Усика в аэропорту Кракова польскими правоохранителями. Причины инцидента неизвестны.