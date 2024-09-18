Al Jazeera: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее

Пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, были заминированы задолго до детонации.

Как заявили в телеканале Al Jazeera, пейджеры были импортированы в страну пять месяцев назад.

Согласно материалам, в настоящее время власти проверяют версии того, как именно заряды были активированы.

Утверждается, что вес взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышал 20 граммов.

Ранее в The Times of Israel написали, что МОССАД оснастил батареи тысяч пейджеров «Хезболлы» взрывчаткой, а затем дистанционно увеличил их температуру, чтобы взорвать.

Также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден допустил, что детонация пейджеров в Ливане была связана с работой встроенных взрывных устройств.