Al Jazeera: взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее
Пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, были заминированы задолго до детонации.
Как заявили в телеканале Al Jazeera, пейджеры были импортированы в страну пять месяцев назад.
Согласно материалам, в настоящее время власти проверяют версии того, как именно заряды были активированы.
Утверждается, что вес взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышал 20 граммов.
Ранее в The Times of Israel написали, что МОССАД оснастил батареи тысяч пейджеров «Хезболлы» взрывчаткой, а затем дистанционно увеличил их температуру, чтобы взорвать.
Также бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден допустил, что детонация пейджеров в Ливане была связана с работой встроенных взрывных устройств.