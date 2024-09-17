Безуглая подала в отставку должности замглавы оборонного комитета Рады

Заместитель руководителя комитета парламента по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала заявление об отставке с должности, сообщает «Страна.UA».

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В заявлении председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку Безуглая попросила назначить ее членом комитета по внешней политике.

Вечером 17 сентября нардеп Давид Арахамия предложил снять с должности Безуглую.

Безуглая известна критикой военного и политического руководства Украины. В 2023 году она не раз обвиняла экс-главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Она требовала, чтобы он и весь генералитет ВСУ понесли наказание за то, что не имеют плана продолжения боевых действий и за провал контрнаступления.

В ноябре 2023 года за подобные высказывания депутаты Алексей Кучеренко и Ирина Фриз в соцсетях предложили лишить Безуглую должности замглавы комитета нацбезопасности и обороны.

Спустя несколько дней предложение внесли на рассмотрение в Верховную раду. Тогда набрать необходимо число голосов для увольнения Безуглой не удалось.